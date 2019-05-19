Сборная России победила в упражнениях с лентами на юниорском ЧЕ

Российские гимнастки, в составе Елизаветы Котеневой, Александры Семибратовой, Даны Семиренко, Алисы Тищенко и Анны Батасовой, одержали победу в групповых упражнениях с пятью лентами.
Второе место заняла сборная Израиля, третье – Белоруссии.
Отметим, что для сборной России эта золотая медаль стала уже четвертое на чемпионате Европы. Ранее россиянки побеждали в многоборье групповых упражнений, в командном зачете турнира, а также в упражнениях с пятью обручами.
Баку, Азербайджан
Художественная гимнастика
Юниорский чемпионат мира
Командные соревнования
Групповые упражнения с пятью лентами
1. Россия (Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) — 21,000
2. Израиль — 19,900
3. Белоруссия — 19,000.
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