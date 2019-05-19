Сборная России победила в упражнениях с лентами на юниорском ЧЕ

Роман Бабаев: Ни официальных запросов, ни звонков по покупке Фернандеса не было После матча ЦСКА – «Ахмат», который завершился победой армейцев 1:0, генеральный директор хозяев Роман Бабаев рассказал о травме Николы Влашича, слухах о продаже Марио Фернандеса, а также оценил прошедшую встречу.

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