Сборная России победила в упражнениях с лентами на юниорском ЧЕ - Советский спорт
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19 мая 2019 13:18Художественная гимнастикаСметанникова Дарья

Сборная России победила в упражнениях с лентами на юниорском ЧЕ

В Баку проходит заключительный день юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Российские гимнастки, в составе Елизаветы Котеневой, Александры Семибратовой, Даны Семиренко, Алисы Тищенко и Анны Батасовой, одержали победу в групповых упражнениях с пятью лентами.

Второе место заняла сборная Израиля, третье – Белоруссии.

Отметим, что для сборной России эта золотая медаль стала уже четвертое на чемпионате Европы. Ранее россиянки побеждали в многоборье групповых упражнений, в командном зачете турнира, а также в упражнениях с пятью обручами.

Баку, Азербайджан
Художественная гимнастика
Юниорский чемпионат мира
Командные соревнования
Групповые упражнения с пятью лентами

1. Россия (Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) — 21,000
2. Израиль — 19,900
3. Белоруссия — 19,000.

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