Чемпионка мира Семенова дисквалифицирована на два года - Советский спорт
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27 мая 2019 22:11Художественная гимнастикаКоноплев Александр

Чемпионка мира Семенова дисквалифицирована на два года

Именитая спортсменка попалась на допинге.

Российская гимнастка Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Спортсменка призвана виновной в употреблении запрещенных препаратов. Срок наказания отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

20-летняя Семенова – чемпионка мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2014 года.

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