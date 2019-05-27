Чемпионка мира Семенова дисквалифицирована на два года

Российская гимнастка Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.
Спортсменка призвана виновной в употреблении запрещенных препаратов. Срок наказания отсчитывается с 12 ноября 2018 года.
20-летняя Семенова – чемпионка мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2014 года.
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