Солдатова покинула сборную России. Ранее она потеряла сознание и снялась с Кубка вызова - Советский спорт
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10 сентября 2019 13:51Художественная гимнастикаГичунцев Артур

Солдатова покинула сборную России. Ранее она потеряла сознание и снялась с Кубка вызова

Об этом сообщает ТАСС.

Всероссийская федерация художественной гимнастики объявила об отъезде из национальной сборной четырехкратной чемпионки мира Александры Солдатовой.

Отмечается, что ее место займет Екатерина Селезнева, которая выступит на первенстве планеты в Баку.

8 сентября 21-летняя Солдатова потеряла сознание во время выступления на финальном этапе Кубка вызова, после чего снялась с соревнований.

Добавим, что чемпионат мира в Азербайджане состоится с 16 по 22 сентября.

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