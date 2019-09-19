Сборная России выиграла золото на чемпионате мира в Баку Соревнования завершатся 22 сентября.

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Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в командном турнире на чемпионате мира. По итогам квалификации команда набрала 186,500 балла.

Национальную сборную представили Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева. Второе место взяли представительницы Израиля (174,750), а замкнули тройку лучших спортсменки из Белоруссии (168,550).

Добавим, что чемпионат мира в Баку завершится 22 сентября. На этом турнире спортсмены получат путевку на ОИ-2020 в Токио.