Сборная России выиграла золото на чемпионате мира в Баку

Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в командном турнире на чемпионате мира. По итогам квалификации команда набрала 186,500 балла.
Национальную сборную представили Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева. Второе место взяли представительницы Израиля (174,750), а замкнули тройку лучших спортсменки из Белоруссии (168,550).
Добавим, что чемпионат мира в Баку завершится 22 сентября. На этом турнире спортсмены получат путевку на ОИ-2020 в Токио.
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Боссам «Торонто» снесло крышу? «Мейпл Лифс» пошли ва-банк Вот что такое – жить без Кубка Стэнли с 1967 года! Именно тогда серебряная чаша гостила в Торонто последний раз. 17.09.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Три года без войны: ради Олимпиады-2022? Профсоюз игроков НХЛ решил не использовать право досрочно прекратить коллективное трудовое соглашение с лигой, заключенное в 2013 году. 18.09.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Борис Майоров: Ярославлю стоило поискать российского тренера Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 18.09.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай