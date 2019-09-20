Дина Аверина взяла золото чемпионата мира в многоборье, Арина Аверина – вторая Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

Новости СМИ2 Российская спортсменка по итогам выступления в четырех видах набрала 91,400 балла. Второе место заняла Арина Аверина (91,100). Тройку призеров замкнула Лина Ашрам (89,700) из Израиля. Таким образом, попав в число 12 сильнейших, россиянки завоевали для сборной России две олимпийские лицензии Игр-2020 в Токио.