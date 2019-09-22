Россиянки выиграли золото на чемпионате мира в упражнениях с обручами и булавами Турнир проходит в Баку.

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Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира по художественной гимнастике.

За свое выступление национальная команда получила 29,450 балла. В составе сборной России выступили Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова.

На втором месте – гимнастки из Японии (29,400), а на третьей позиции – сборная Италии (29,200).

Напомним, чемпионат мира в Баку завершится сегодня.