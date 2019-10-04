У Мамун и Сухорукова родился ребенок (фото)

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой.
23-летняя гимнастка опубликовала в инстаграме фотографию своего мужа – пловца Александра Сухорукова, который держит на руках ребенка.
«03.10.2019», – подписала фото Мамун.
Такая же фотография появилась в профиле Сухорукова: «03.10.2019. Я – папа!» – написал 31-летний пловец. О поле малыша не сообщается.
Мамун стала олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро в многоборье в 2016 году. Также у нее восемь золотых медалей чемпионата мира и четыре – чемпионата Европы.
Сухоруков – серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете, а также двукратный победитель чемпионата мира и чемпионата Европы на короткой воде.
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