У Мамун и Сухорукова родился ребенок (фото) Малыш появился на свет 3 октября.

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой.

23-летняя гимнастка опубликовала в инстаграме фотографию своего мужа – пловца Александра Сухорукова, который держит на руках ребенка.

«03.10.2019», – подписала фото Мамун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 03.10.2019 ♥️ Публикация от Margarita Mamun (@ritamamun) 4 Окт 2019 в 4:04 PDT

Такая же фотография появилась в профиле Сухорукова: «03.10.2019. Я – папа!» – написал 31-летний пловец. О поле малыша не сообщается.

Мамун стала олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро в многоборье в 2016 году. Также у нее восемь золотых медалей чемпионата мира и четыре – чемпионата Европы.

Сухоруков – серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете, а также двукратный победитель чемпионата мира и чемпионата Европы на короткой воде.