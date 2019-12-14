Ирина Винер: Уверена, мы сможем доказать, что политика не должна играть никакой роли в спорте Россия будет подавать апелляцию на решение WADA.

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова высказалась о решении исполкома Всемирного антидопингового комитета (WADA) об отстранении России на четыре года от участия в крупных международных турнирах. Российская сторона намерена подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Уверена, будут наняты первоклассные юристы, адвокаты, которые смогут доказать то, что политика не должна играть никакой роли в спорте, – приводят «Известия» слова Винер. – Так говорит президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

На подачу апелляции у России есть 21 день, иначе решение WADA вступит в силу.