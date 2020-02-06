Источник: Четырехкратная чемпионка мира Солдатова пыталась покончить с собой Спортсменке 21 год.

Четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова пыталась покончить с собой.

Как сообщает телеграм-канал Mash, спортсменка доставлена в столичную больницу с порезами на левой руке.

Солдатова находится в тяжелом состоянии, врачи запрещают ее опрашивать.

21-летняя спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.