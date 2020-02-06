У пытавшейся покончить с собой Александры Солдатовой диагностировали булимию В тяжелом состоянии девушка находится в больнице.

У 21-летней гимнастки была булимия (психическое заболевание, провоцирующее расстройство приёма пищи), сообщает «Life».

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова пыталась лишить себя жизни. С глубокими порезами на левой руке спортсменку отвезли в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского после попытки покончить с собой.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью Олимпийскому комитету России рассказала, что Солдатова имеет наследственные проблемы со здоровьем. Она также отметила, что из-за этого спортсменка не примет участие в московском этапе Гран-при.

Примечательно, что осенью 2019 года Александра Солдатова потеряла сознание во время проходившего в Португалии финального этапа Кубка вызова. Из-за этой ситуации она не попала в сборную России перед прошлым чемпионатом мира. Первенство состоялось в сентябре в Баку.

Александра Солдатова является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете 2014, 2015, и 2018 годов. Также она одерживала победу в мировом первенстве в упражнении с лентой. Кроме того, в числе ее достижений - три золотых медали на чемпионатах Европы и одна - на чемпионате России.