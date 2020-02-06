Тренер Солдатовой: Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы 21-летняя гимнастка пыталась покончить с собой.

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко прокомментировала информацию о попытке самоубийства ее подопечной.

«Я не знаю о госпитализации. Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась.То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех», - сказала Дьяченко «РИА Новости».

Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что Солдатова была доставлена в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского после попытки покончить с собой.

Солдатова является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете 2014, 2015, и 2018 годов. Также она одерживала победу в мировом первенстве в упражнении с лентой. Кроме того, в числе ее достижений - три золотых медали на чемпионатах Европы и одна - на чемпионате России.