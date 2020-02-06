Тренер Солдатовой: Никакой попытки суицида не было Ранее СМИ сообщали о том, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастики пыталась покончить с собой.

Тренер 21-летней гимнастки Александры Солдатовой Анна Дьяченко опровергает сообщения СМИ о попытке спортсменки покончить жизнь самоубийством.

«Я только что от нее, – заявила Дьяченко в интервью ТАСС. – Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана».

В данный момент Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Александра является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете 2014, 2015, и 2018 годов. Также она одерживала победу на мировом первенстве в упражнении с лентой. Кроме того, в числе ее достижений три золотых медали на чемпионатах Европы по художественной гимнастике и одна – на чемпионате России.