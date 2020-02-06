СМИ: Солдатова назвала попытку суицида глупостью Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике находится в психосоматическом отделении института имени Склифосовского.

Телеграм-канал Mash опубликовал комментарий 21-летней гимнастки Александры Солдатовой о попытке суицида.

«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», – цитирует Солдатову источник.

Журналисты сообщают, что Солдатова сама пришла в Морозовскую больницу Москвы:

«Это ближайшее к дому медучреждение, у девушки уже были характерные раны на руках. Спортсменка призналась, что порезала себя кухонным ножом дома – отсюда и раны на левой руке. В машине скорой помощи (ее повезли в Склиф) вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем».

А вот, что сообщал Mash ранее:

«По предварительной информации, спортсменка вскрыла вены, но врачи успели ее спасти. По информации медработников, во время вызова она находилась в агрессивно-возбужденном состоянии».

Стоит отметить, что тренер гимнастки Анна Дьяченко опровергает информацию о попытке суицида.

Солдатова является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете 2014, 2015, и 2018 годов. Также она одерживала победу на мировом первенстве в упражнении с лентой. Кроме того, в числе ее достижений три золотых медали на чемпионатах Европы по художественной гимнастике и одна – на чемпионате России.