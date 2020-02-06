Анна Дьяченко: Никакой попытки суицида не было, Солдатова уже завтра будет выписана Анна Дьяченко, личный тренер, четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, опровергла информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой.

- Я только что от нее. Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана, - цитирует Дьяченко ТАСС.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида.

Напомним, что 8 сентября 2019 года 21-летняя спортсменка потеряла сознание во время выступления на финальном этапе Кубка вызова, после чего снялась с соревнований. Позже она была исключена из состава национальной команды на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.

Добавим, что Солдатова является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете 2014, 2015, и 2018 годов. Также она одерживала победу на мировом первенстве в упражнении с лентой. Кроме того, в числе ее достижений три золотых медали на чемпионатах Европы по художественной гимнастике и одна – на чемпионате России.