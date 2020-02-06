Ирина Винер-Усманова: Солдатова здорова как бык, все у нее хорошо Глава ВФХГ Ирина Винер-Усманова сообщила, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова воскресенье она примет участие гала-концерте.

- Вы знаете, вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова как бык, все у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье она будет выступать на нем. Она порезалась, ей зашили рану, - приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».

Напомним, что в четверг, 6 февраля, в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже сама спортсменка опровергла эти сообщения.