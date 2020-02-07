Солдатова остается в психосоматическом отделении НИИ Склифосовского

Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова продолжает находиться в НИИ Склифосовского в Москве.
Накануне появилась информация о том, что 21-летняя Солдатова была в среду госпитализирована после попытки суицида. Однако сама гимнастка и ее тренер Анна Дьяченко это опровергли, заявив, что спортсменка просто порезалась на кухне.
«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6, – сообщили «Р-Спорт» в больнице. – Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом».
В понедельник стало известно о том, что Солдатова пропустит этап Гран-при Москвы, который пройдет 7-9 февраля. В прошлом сентябре она не вошла в состав сборной России на чемпионат мира в Баку.
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