Солдатова остается в психосоматическом отделении НИИ Склифосовского - Советский спорт
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07 февраля 2020 10:32Художественная гимнастикаЛипкин Антон

Солдатова остается в психосоматическом отделении НИИ Склифосовского

Состояние российской гимнастки средней тяжести.

Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова продолжает находиться в НИИ Склифосовского в Москве.

Накануне появилась информация о том, что 21-летняя Солдатова была в среду госпитализирована после попытки суицида. Однако сама гимнастка и ее тренер Анна Дьяченко это опровергли, заявив, что спортсменка просто порезалась на кухне.

«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6, – сообщили «Р-Спорт» в больнице. – Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом».

В понедельник стало известно о том, что Солдатова пропустит этап Гран-при Москвы, который пройдет 7-9 февраля. В прошлом сентябре она не вошла в состав сборной России на чемпионат мира в Баку.

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