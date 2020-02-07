Александра Солдатова: Не в первый раз сталкиваюсь с любовью желтой прессы - Советский спорт
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07 февраля 2020 14:37Художественная гимнастикаЛипкин Антон

Александра Солдатова: Не в первый раз сталкиваюсь с любовью желтой прессы

Российская гимнастка записала видеообращение.

Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова записала новое видеообращение, в котором еще раз опровергла информацию о том, что пыталась покончить жить самоубийством.

«Хочу сказать «спасибо» за то, что писали очень много приятных слов – «поправляйся, выздоравливай», но сейчас это немного неактуально, потому что я жива и здорова. Со мной все прекрасно, чувствую себя просто отлично. Я в колоссальном шоке от этой ситуации, не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры – это за гранью разумного.

Никогда не верьте прессе. Бывает, пишут такой ужас. Я не в первый раз сталкиваюсь с любовью желтой прессы, но эта ситуация переходит границы. Я всего-то на завтраке порезалась ножом. А когда ехала на тренировку, решила заехать в больницу, чтобы профессионально обработать рану.

Но появились какие-то слухи. Пожалуйста, не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что все, кто пострадал от этой ситуации, в том числе я, скоро придут в себя. Я за два дня пережила моральный ужас и шок. В воскресенье буду выступать в гала-концерте (на этапе Гран-при в Москве). До встречи», – сказала 21-летняя российская гимнастка.

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Пусть жёлтой прессе будет стыдно!!

Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21)

Накануне появилась информация о том, что в среду 21-летняя Солдатова была госпитализирована после попытки суицида. Однако сама гимнастка и ее тренер Анна Дьяченко это опровергли, заявив, что спортсменка просто порезалась на кухне.

В понедельник стало известно о том, что Солдатова пропустит этап Гран-при Москвы, который пройдет 7-9 февраля. В прошлом сентябре она не вошла в состав сборной России на чемпионат мира в Баку.

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