Ирина Винер-Усманова: В ближайшее время Солдатова начнет тренироваться

- Саша Солдатова выступает на показательных на московском этапе Гран-при, думаю, что в ближайшее время она начнет тренироваться и тоже составит конкуренцию. У неё все хорошо, она подлечилась. Еще мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут ее восстановить, - приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».
Напомним, что в четверг, 6 февраля, в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже сама спортсменка опровергла эти сообщения.
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