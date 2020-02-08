Ирина Винер-Усманова: В ближайшее время Солдатова начнет тренироваться - Советский спорт
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08 февраля 2020 19:39Художественная гимнастика

Ирина Винер-Усманова: В ближайшее время Солдатова начнет тренироваться

Глава ВФХГ и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в ближайшее время приступит к тренировкам.

- Саша Солдатова выступает на показательных на московском этапе Гран-при, думаю, что в ближайшее время она начнет тренироваться и тоже составит конкуренцию. У неё все хорошо, она подлечилась. Еще мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут ее восстановить, - приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».

Напомним, что в четверг, 6 февраля, в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже сама спортсменка опровергла эти сообщения.

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