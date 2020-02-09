Ирина Винер-Усманова: . Самое главное, чтобы гимнастки не были травмированы, их надо беречь Президент Федерации художественной гимнастики России, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова рассказала, что здоровье российских гимнасток необходимо беречь.

- На сегодняшний день у нас все пока хорошо, точнее, слава богу. Самое главное, чтобы они (гимнастки) не были травмированы. Их надо беречь – нужны хорошие врачи, хорошие пищевые добавки, которые помогут им быть на плаву, - передает слова Винер-Усмановой «РИА Новости».

Напомним, что российские гимнастки победили во всех индивидуальных упражнениях на этапе Гран-при в Москве.