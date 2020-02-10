Солдатова - о слухах в СМИ о попытке самоубийства: С желтой прессой сталкиваюсь не в первый раз

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, что уже не в первый раз сталкивается с непроверенной информацией в прессе.
«Как говорят, «не родись красивой….», но что я могу поделать? Куда меня только не записывали! Не скажу, что я была не удивлена, но с желтой прессой сталкиваюсь не в первый раз, так что уже все забыла, и я счастлива», - сказала спортсменка в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о том, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Солдатова госпитализирована после попытки самоубийства. Позже сама спортсменка опровергла данную информацию, заявив, что просто порезалась на кухне и сама пришла в больницу.
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