Александра Солдатова: Есть ощущение, что карьера продолжается Спортсменка приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, как переживает паузу в спортивной карьере.

«Если честно, мне пока что не верится. Я не тренируюсь четыре месяца и не могу в это поверить. Нет осознания того, что я уже столько пропустила. Постоянно приходит ощущение, что вот-вот, сейчас, уже завтра буду тренироваться в нормальном режиме. Есть ощущение, что карьера продолжается», - цитирует спортсменку телеканал «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о том, что Солдатова госпитализирована после попытки самоубийства. Позже сама спортсменка опровергла данную информацию, заявив, что просто порезалась на кухне и сама пришла в больницу.

Солдатова призналась, что больше двух лет страдает от булимии (психологическое расстройство, связанное с нарушением приема пищи). Из-за болезни гимнастка была вынуждена поставить карьеру на паузу.