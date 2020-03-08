Этап Гран-при по художественной гимнастике перенесен из-за коронавируса - Советский спорт
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08 марта 2020 09:55Художественная гимнастикаНечаев Юрий

Этап Гран-при по художественной гимнастике перенесен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Испании с 13 по 15 марта.

Этап гран-при по художественной гимнастике, который должен был состояться в Марбелье, перенесен из-за коронавируса.

Такое решение было принято после отказа сборных России, Болгарии и Грузии принимать участие в турнире, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Андалусии.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.

В Испании зафиксировано почти 380 случаев заражения коронавирусом.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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