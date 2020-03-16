Несколько этапов Кубка мира перенесены из-за коронавируса Из-за пандемии отменены очередные спортивные мероприятия.

В календаре Кубка мира по художественной гимнастике произошли изменения из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG), на неопределенный срок перенесены соревнования в Баку (должны были пройти с 24 по 26 апреля), Софии (10-12 апреля) и Ташкенте (17-19 апреля).

Этап в Пезаро (Италия) перенесен с 3-5 апреля на 5-7 июня.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.