Алина Кабаева: Флешмоб врачей заслуживает серьезного отношения и глубокой благодарности

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о роли врачей в условиях пандемии коронавируса.
«На сегодняшний день врачи – это люди, которые каждый день совершают подвиг и рискуют своей жизнью ради всех нас. Флешмоб врачей всего мира, которые призывают: «Мы остаёмся здесь для вас, оставайтесь дома ради нас», заслуживает самого серьезного отношения и самой глубокой благодарности», – цитирует Кабаеву издание «Москва-Баку».
На сегодняшний день от коронавируса скончались более 114 тысяч человек. В России эта цифра достигла 148 человек.
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