Олимпийская чемпионка Севастьянова: Не люблю российский менталитет В настоящее время 24-летняя уроженка Киева проживает в Лондоне.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова ответила на вопросы подписчиков в своем Instagtram.

«Почему я плохо высказывалась о России? Во-первых, я такого нигде не писала и Россию я люблю. Я не люблю наш менталитет, вот и все. По поводу нашей власти я просто промолчу.

Что нравится в Лондоне? Скажу так: не важно какой именно это город, важно как вы себя в нем ощущаете, комфортно вам или нет, спокойно на душе или нет. Вот в Лондоне мне очень комфортно, очень красиво (это очень важно для меня), и чувствую я себя там хорошо. А все остальное для меня не так важно.», – написала спортсменка.

Добавим, что Севастьянова также является двукратной чемпионкой Европы.