«Мерзкое двуличие». Олимпийская чемпионка – о протестах в США из-за убийства афроамериканца - Советский спорт
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04 июня 2020 13:34Художественная гимнастикаГичунцев Артур

«Мерзкое двуличие». Олимпийская чемпионка – о протестах в США из-за убийства афроамериканца

В Миннеаполисе требуют наказания для сотрудника полиции, который задушил мужчину на глазах у прохожих.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова оставила запись в соцсети о протестах в США после скандального убийства афроамериканца.

Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.

«Читаю новости и нахожусь в шоке от того, насколько лицемерны люди. В шоке от того, сколько людей поддерживало и поддерживает происходящее сейчас насилие, варварство, анархию и грабежи под предлогом «справедливости и расизма».

У меня нет слов. Какое мерзкое двуличие. Больше всего раздражают звезды, которые подначивают толпу, выходя с ними на демонстрации, которые потом перерастают в то, что происходит сейчас.

Все, что сейчас происходит, это не борьба за мир без расизма, а скорее наоборот: причины, по которым он все еще существует.

Я против расизма, но еще больше я против насилия в любом его проявлении. Еще совсем недавно все кричали про насилие, все были против этого, а сейчас все это стали поддерживать. То есть насилие, воровство и убийства нельзя, но иногда как бы можно?

Даже если это и глубокая вековая проблема, то почему они заставляют страдать таких же людей, как и они? Или тех, кто к этому не имеют никакого отношения», – написала Севастьянова в своем Instagram.

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