Четырехкратная чемпионка мира Солдатова объявила о завершении карьеры

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Сегодня 24 декабря, и сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить - я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать», - цитирует спортсменку ТАСС.

22-летняя Солдатова отметила, что все ее дальнейшие планы связаны с художественной гимнастикой.

Напомним, Александра является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018), чемпионкой мира в упражнении с лентой (2018), трехкратной чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).