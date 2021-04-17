Дина Аверина выиграла индивидуальное многоборье на этапе КМ в Ташкенте

Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте.

Россиянка выиграла с результатом 104,10 балла. Второе место заняла ее родная сестра Арина. Она уступила родственнице 6,7 балла. Тройку призеров замкнула представительница Белоруссии Анастасия Салос (96,50).

Отметим, что на чемпионате России, который прошел в марте, победу в личном многоборье одержала Арина Аверина. Дина стала тогда третьей.