«Просто змеи везде»: Утяшева поделилась мнением о российских гимнастках

Двукратная победительница чемпионата Европы по художественной гимнастике в командном первенстве Ляйсан Утяшева описала атмосферу, которая царит внутри российской сборной.
«Винер-Усманова – Екатерина II в художественной гимнастике, она настоящая царица и дипломат. Команда – женский коллектив, просто везде змеи, сильнейшие и харизматичные девушки. Если не держать их в кулаке, то на одном «пожалуйста» ничего не получится. Ирина Александровна никогда не орала, чтобы обидеть нас. Она всех так заводила. Я обожала ее энергетику и боялась посмотреть в глаза, если ошибалась», - рассказала Утяшева в интервью Forbes.
Напомним, гимнастка завершила спортивную карьеру в 2006 году из-за травмы колена.
источник: Forbes