Аверины завоевали восемь медалей в индивидуальных упражнениях на этапе Кубка мира в Италии

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины завоевали медали во всех отдельных упражнениях на четвёртом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Российская команда заняла второе место в групповых упражнениях с обручами, мячами и булавами.

Дина Аверина завоевала золотую награду в упражнениях с обручем. Также в его активе серебро в упражнениях с мячом и лентой и бронзовая — с булавами.

Ее сестра Арина одержала победы в упражнениях с булавами и лентой. Она замкнула тройку призеров в программах с обручем и мячами.