Дина Аверина может закончить карьеру из-за проблемы со спиной

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что ее подопечная может закончить карьеру из-за травмы.

«У нее были проблемы со спиной. С таким характером, как у Дины, который заточен на то, чтобы все выполнять вовремя и регулярно, она смогла себя сохранить в год Олимпиады, но, к сожалению, не выиграла ее. Ну, вот так сложилась судьба, может быть, у нее еще получится это сделать. Все будет зависеть от того, что скажет врач, потому что я работаю только со здоровыми детьми, это мой закон. Если мне врачи говорят, что ребенок выдерживает, то исключительно в этом случае я продолжаю работать», - приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».

Напомним, что личное многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио при спорном судействе выиграла Линой Ашрам из Израиля, опередив Аверину на 0,15 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио (где россиянки также стали вторыми), назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.