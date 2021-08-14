Тихонов – о золоте Ашрам: Нужно реформировать судейство и сделать его таким, как в фигурном катании

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал скандальную ситуацию в художественной гимнастике между россиянкой Диной Авериной и Линой Ашрам из Израиля на Олимпиаде в Токио.

– Главный вопрос, который почему-то никто не задает – а судьи, работавшие на Играх – сами были гимнастами? Тут нужно понять – сколько арбитров обсуждали итоговые оценки и какую они имеют квалификацию. Нужно реформировать судейство и сделать его таким, как в фигурном катании. Чтобы когда закончилось выступление, зрители на большом экране могли видеть обсуждение судьями итоговых баллов. Чтобы ни у кого никаких вопросов не возникало, – цитирует Тихонова «Газета.Ru».

Напомним, что Ашрам стала победительницей личного многоборья в Токио, набрав 107,800 балла. Израильтянка допустила потерю предмета во время выступления. Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Она получила от судей 107,650 балла.