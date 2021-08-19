Сестры Аверины планируют принять участие в чемпионате мира в Японии

Российские «художницы» Дина и Арина Аверины заявили, что планируют принять участие в чемпионате мира в Японии.

«Намерены ли мы с сестрой продолжать спортивную карьеру? Пока до чемпионата мира да, будем готовиться. Если он состоится», - приводит слова Дины Авериной РИА Новости.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Токио Дина завоевала серебряную медаль, а Арина заняла четвертую позицию.

На счету Дины 13 побед на мировых первенства, Арина же является четырехкратной чемпионкой мира.

Мировое первенство состоится в Японии с 27 по 31 октября 2021 года.