Тихонов - о втором протесте на судейство Авериной: надо бороться, сколько можно нас опускать

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о втором протесте на работу арбитров на олимпийских соревнованиях в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике в Токио.

«Нам давно по соплям ездят. Надо бороться до конца, отстаивать свои права. Судейство там, где есть человеческий фактор, всегда может быть субъективным. На эту тему говорили профессионалы. Сколько нас могут опускать? Посмотрите: флага нет, гимна нет, не боремся, ничего не говорим, нам глубоко плевать. Наверху все молчат, в МОК нашего представительства практически не осталось. Что дальше, скажите? Так и будут всю жизнь издеваться?», - цитирует «Газета.Ru».

Напомним, что олимпийской чемпионкой в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам. Она опередила Дину Аверину на 0,15 балла, ее сестра Арина заняла лишь четвертое место. Спортсменка из Израиля допустила ошибку, потеряв предмет в упражнениях с лентой.

Ранее в Международной федерации гимнастики заявили, что довольны судейством на соревнованиях и отметили непредвзятость судейства.

Добавим, что первый дополнительный протест подал вице-президент FIG Василий Титов.