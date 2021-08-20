Федерация гимнастики Израиля оценила решение FIG о правомерности результатов ОИ в Токио

Федерация художественной гимнастики Израиля прокомментировала решение FIG оставить в силе результаты личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Рады, что Международная федерация гимнастики публично поддерживает результаты соревнований и работу судей, которая была безупречной», — цитирует RT заявление организации.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье. Победительница уронила элемент в одном из упражнений.

В Международную федерацию художественной гимнастики был отправлен запрос от ОКР с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В FIG не нашли ошибок у арбитров.