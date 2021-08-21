Сестры Аверины выступят на 800-летии Нижнего Новгорода

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины примут участие в гала-шоу, посвященном 800-летию Нижнего Новгорода.

Спортсменки являются уроженками Нижегородская область. Они родились в Заволжье.

«21 августа здесь выступим, а потом полетим в Москву и будем решать, что дальше делать. Домой в Заволжье поедем 28-го. В Нижнем Новгороде мы еще не были, только прилетели», - приводит слова Авериных NN.RU.

Напомним, что на прошедших Олимпийских играх в Токио Дина завоевала серебряную награду, уступив в финальных соревнованиях израильтянке Линой Ашрам. Арина заняла четвертую позицию. После выставления оценок разгорелся скандал. Российская сборная выразила несогласие результатами и подала несколько протестов, которые были отклонены. Затем Международная федерация гимнастики признала судейство непредвзятым.