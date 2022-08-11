Алексей Свирин: Если человек однажды сел в лодку, выйти из нее он уже не захочет

«Медленно, но верно», – это, наверное, не самая точная фраза, описывающая все эти процессы. Новые условия потребовали быстрого реагирования. А значит, точнее было бы сказать, что со всеми полученными вызовами наш спорт справляется немедленно и тоже верно.

Одним из таких решений по возращению мотивации у наших атлетов и интереса у зрителей к внутренним соревнованиям становится масштабный проект – Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов страны.

Стартовала Спартакиада, пока неофициально, 10 августа с соревнований по гольфу. А завершится – в начале октября. Так что погрузиться с головой во всевозможные летние виды спорта время будет.

Главный спортивный праздник этого года пройдет по олимпийским принципам. Но будет одно важное отличие: все соревнования сосредоточатся не в одном городе, а охватят 12 субъектов Российской Федерации и станут своеобразным смотром наших олимпийских резервов.

В преддверии старта в Казани программы одного из самых красивых летних видов - мы решили задать несколько вопросов олимпийскому чемпиону, президенту Федерации гребного спорта России Алексею Свирину.

- Что значит для гребного спорта участие в таком масштабном спортивном проекте, как Спартакиада?

Алексей Свирин: Все мы с вами понимаем, что на сегодняшний день сложились особенные условия как для всего российского спорта в целом, так и для гребного спорта как его неотъемлемой части, в частности. Очень своевременно было принято решение о проведение таких значимых и масштабных соревнований. Спартакиада даст нам не только возможность добавить в свой календарь дополнительный старт, но и показать гребной спорт с другого ракурса. В России уже почти два десятилетия проводятся молодежные спартакиады, а вот Спартакиаду вне возрастных ограничений проведут впервые. Мы сможем представить наш вид спорта более массово - и для болельщиков, и для тех, кто только планирует попробовать себя в нем. Соревнования по гребному спорту в рамках Спартакиады пройдут в Казани, и мы ожидаем большое количество любителей нашего вида спорта на трибунах. Масштаб и режим проведения соревнований, безусловно, сподвигнет кого-то из пришедших попробовать сесть в лодку или испытать свои силы на наших гребных тренажерах. Как президент Федерации гребного спорта России я уверен, что Спартакиада поможет нам расширить наше гребное сообщество и сделать наш вид спорта более популярным.

- География у Спартакиады обширная. Соревнования по гребным дисциплинам пройдут в Казани; О каких сроках и точных локациях идет речь?

А.С.: Соревнования запланированы только в Казани, с 25 по 29 августа, в рамках основного блока на озере Средний Кабан - в гребном центре, который был построен к проведению летней Всемирной Универсиады 2013 года. Кстати, Спартакиада уже стартовала - 10 августа - соревнованиями по гольфу. А завершится этот масштабный спортивный праздник только 2 октября. Почти два месяца мы сможем наслаждаться самыми разными и интересными летними видами спорта.

- Какая программа запланирована у гребцов на Спартакиаду?

А.С.: Как и всех видов спорта, у нас будет программа Олимпийских игр. Будет представлено 14 классов судов - 7 мужских и 7 женских - начиная с одиночки и заканчивая восьмёркой. В каждом классе будет представлено порядка 10-15 лодок, по количеству регионов. Мы традиционно проведем классическую дистанцию в 2 км. Помимо того, что спортсмены будут бороться в каждом классе между собой и завоевывать медали, также будет комплексный зачет по очкам. Каждый спортсмен будет представлять свой регион и в конце соревнований подведем итог по очкам, чтобы понять, кто из субъектов поднимет над головой кубок победы в первой всероссийской Спартакиаде сильнейших атлетов.

- Кого из основных звезд гребного спорта ждем на Спартакиаде?

А.С.: Будут участвовать все призеры и участники прошлогодней Олимпиады в Токио: Елена Орябинская, Анна Пракатень, Илья Кондратьев, Александр Вязовкин, Андрей Потапкин. Они будут основными звездами. Также приедут и спортсмены молодёжного состава, уже зарекомендовавшие себя. И я уверен, что они смогут оказать серьезное сопротивление нашим, уже сформировавшимся лидерам. И так как мы не можем в рамках этих соревнований ограничиться исключительно составом олимпийской сборной, каждый из лидирующих спортсменов будет выступать с напарником, представляющим определенный регион.

- Вы упомянули Олимпиаду в Токио, которая стала для гребного спорта определенной вехой. Василиса Степанова и Елена Орябинская сенсационно завоевали серебро в распашной двойке, и это стало нашей первой олимпийской наградой после громкой победы в 2000 году в Сиднее. Спровоцировали ли медали Токио новый всплеск интереса к вашему виду спорта?

А.С.: Вы же прекрасно понимаете, что олимпийские медали - это не только индикатор успешности определённого вида спорта в целом, но и хороший толчок для его развития и вовлеченности в него именной подрастающего поколения. Конечно, после того, как в Токио наши атлеты, без преувеличения, показали уникальный результат, мы отметили, как возрос интерес к гребному спорту. Безусловно, у нас еще есть определённые технические моменты, над которыми нужно поработать, чтобы предоставить всем желающим больший спектр возможностей для ознакомления с нашим видом спорта. Сейчас мы активно занимаемся этой деятельностью, потому что появились возможности и серьезно нам в этом помогают Министерство спорта Российской Федерации и Олимпийский комитет. За что огромное им спасибо. По сути, это и есть основная деятельность нашей федерации, чтобы гребное сообщество становилось все больше.

- Что именно сейчас вами делается в этом направлении?

А.С.: Сейчас в Казани стартует чемпионат России по гребному спорту. И вместе с «Матч ТВ» мы ищем новые креативные подходы к более качественной картинке с этих соревнований. С каналом мы регулярно сотрудничаем в рамках Большой Московской регаты и уже понимаем, как непросто передать всю атмосферу и дух соревнований. Поэтому сейчас, в рамках чемпионата России, попробуем транслировать наши заезды через соцсети. Посмотрим, что получится. А в рамках Спартакиады попробуем уже какие-то отдельные старты или фрагменты этих стартов протранслировать на федеральных каналах. Кроме того, на Спартакиаде введём перед заездами определённые активности и организуем площадки семейного отдыха, чтобы всем было комфортно. Раньше наша деятельность в основном была сфокусирована на международных соревнованиях, а сейчас, из-за новых обстоятельств, мы, наконец, можем как следует заняться нашей внутренней кухней. Худа без добра не бывает. С одной стороны, мы теперь живем в определенных ограничениях, с другой стороны эти ограничения стали нашими новыми возможностями.

- На волне успеха в Токио, когда ваши спортсмены поняли, что в ближайшее время будут изолированы от международных соревнований, насколько психологически на них это повлияло? Как они это пережили?

А.С.: Я бы сказал, что еще не пережили. Понятно, что психология в спорте высших достижений направлена только на одно - иметь возможность соревноваться с сильнейшими на мировой арене. Но я уверен, что наши основные спортсмены скоро встряхнутся. И перестроятся на новые цели, чтобы не потерять мотивацию. Этот год будет скомканным. А вот в следующем, где мы готовим новый интересный сбалансированный комплекс соревнований, уже будет попроще. Нам необходимо функционально прогрессировать. Кроме того, за отдельные соревнования будем мотивировать, в том числе, и финансово. Чтобы, не имея возможности без международных стартов находиться в прежнем экономическом состоянии, наши гребцы могли зарабатывать у себя на родине.

- То есть, можно с уверенностью сказать, что Спартакиада станет одним из кирпичиков по построению правильного психологического и мотивационного настроя наших спортсменов?

А.С.: Однозначно. В этом нет никаких сомнений. Нас ждет масштабное значимое мероприятие: 9 тысяч спортсменов, порядка 4 тысяч тренеров и 2 тысячи судей. Будет задействовано порядка десяти регионов и несколько десятков спортивных комплексов. И, на мой взгляд, оно давно уже просилось. Раньше, конечно, это было сложно организовать в рамках довольно плотных международных календарей в различных видах спорта, а вот сейчас крайне удачный момент для проведения Спартакиады. И этот спортивный проект однозначно поспорит со многими международными соревнованиями. Я знаю, что большинство наших зарубежных партнеров будут внимательно следить за Спартакиадой. Сейчас для российского спорта очень важно иметь такой проект. Мы всегда были сильны своими спортсменами, так будет и в будущем. Кто бы на что ни надеялся. Все понимают, что в некоторых видах спорта без российских атлетов никакого серьезного противостояния не будет. Так что ждем официального открытия Спартакиады, которое пройдет 20 августа в Москве. призываю всех смотреть и болеть за наших спортсменов! И лучше вживую.