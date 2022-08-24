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Спартакиада продолжается: Москва выигрывает в гребле

Накануне в Крылатском были определены победители в гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Посетивший соревнования министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Спартакиады будут теперь внесены в календарный план.
Спартакиада продолжается: Москва выигрывает в гребле
24 августа 2022 09:00
автор: Юрий Волохов

ГРЕБЛЯ: 29 РЕГИОНОВ, 178 СПОРТСМЕНОВ

Погода благоволила участникам Спартакиады на гребном канале в Крылатском: ни единого облачка на небе, солнышко греет. Мы сидим в просторной комнате, которая находится прямо напротив финиша. Мой собеседник заместитель генерального секретаря федерации, он же главный судья соревнований Николай Мордвин – высоко оценивает проделанную организаторами Спартакиады работу:

– Министерство спорта примерно три месяца назад разослало всем федерациям документы, что будут проводиться комплексные соревнования по олимпийским видам спорта, говорит Николай Мордвин. – В нашем виде спорта десять видов олимпийской программы – по пять комплектов медалей у мужчин и женщин.

Сколько всего спортсменов участвует в Спартакиаде и как проходил отбор?

Минспорт принял главное и ключевое решение: это Спартакиада сильнейших спортсменов. Поэтому в наших соревнованиях могут участвовать гребцы не ниже звания мастера спорта. В исключительных случаях могут быть кандидаты в мастера спорта.

Это те спортсмены, которые заняли призовые места на юношеском первенстве России до 19, плюс взяли за основу итоги чемпионата России прошлого года. В итоге, участвуют 178 спортсменов из 29 субъектов Российской федерации.

Как удалось разместить столько участников?

Добавьте сюда еще 50 тренеров и 32 судьи. Все живут компактно, в 4-звездной гостинице «Аэростар» на Ленинградском проспекте. С размещением, питанием проблем нет, также, как и с доставкой спортсменов. Специальные автобусы доставляют их в Крылатское. Спасибо Минспорту – абсолютно вся логистика выстроена без проблем.

Много титулованных гребцов здесь выступает?

Все лучшие – чемпионы и призеры чемпионатов мира, олимпийский чемпион Юрий Постригай должен был выступать, но, к сожалению, снялся – недомогание почувствовал. Бронзовый призер Олимпиады Илья Штокалов выиграл одиночку.

ПОГОДА ОТЛИЧНАЯ: ЛУЧШЕ ЖАРА, ЧЕМ ХОЛОД

А затем прошли финалы в самом престижном и зрелищном виде программы соревнованиях четверок.

Первым стартовали женщины, победил экипаж из Москвы, серебро завоевала команда Московской области, бронзу – девушки из Санкт-Петербурга.

В соревнованиях мужчин чемпионом Спартакиады стала тоже команда из Москвы. Вторым финишировал экипаж из Ростовской области, на третьем месте четверка из Санкт-Петербурга.

Что планировали, так и получилось, говорит Александр Сергеев из команды Москвы. Мы понимали, что у нас сильная команда, должны были побеждать.

Жарко? Погода нормальная, хорошо, что не холодно.

Перед финалами в Крылатское приехал министр спорта Олег Матыцин, с которым поговорил корреспондент «Советского спорта»:

Для Министерства спорта этот проект очень важен. Мы восстановили Спартакиаду сильнейших спортсменов, спустя тридцать лет. Мы рассматриваем эти соревнования как важный этап отбора для наших сильнейших спортсменов на следующий олимпийский цикл. Одновременно это хороший смотр ресурсов регионов.

Спартакиады будут внесены в календарный план. Мы планируем, что Спартакиады будут проводиться на следующий год после как Зимних, так и Летних Олимпийских игр, - прокомментировал министр.

источник: «Советский спорт»
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