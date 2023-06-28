Семью русского чемпиона избили за плохую парковку. Подонки не пожалели даже тёщу

Любому российскому автолюбителю когда-то приходилось сталкиваться с конфликтами из-за парковки. Поводов для ожесточённых споров этот аспект дорожного движения предоставляет немало, однако решить вопросы обычно получается полюбовно. Если, конечно, иметь дело приходится с цивилизованными людьми.

Российскому гребцу Игорю Салову в своё время с этим жутко не повезло. Поездка к родственникам обернулась для чемпиона Европы настоящим кошмаром.

Хулиганы избили всю семью спортсмена.

ЛЕГЕНДА СБОРНОЙ

Игорь Салов начал своё восхождение на спортивный Олимп в начале 00-х. Высшим достижением гребца на молодёжном уровне стало четвёртое место на мировой регате-2004 в Сербии и Черногории. В 22 года спортсмен вступил во взрослую сборную России, регулярно участвуя в Кубке мира. В 2008-м ростовчанин дебютировал на Олимпиаде, но пробиться в тройку на турнире в Пекине нашей команде не удалось.

Пик карьеры Салова пришёлся на 2011 год. Спортсмен здорово стартовал на Кубке мира, а затем завоевал свою главную награду на чемпионате Европы в Польше: четвёрка России с Игорем в составе на две секунды опередила Эстонию. Через год гребец попытал счастье на Играх в Лондоне, после чего в 2014 году покинул национальную команду в статусе многократного чемпиона страны и мастера спорта международного класса.

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После ухода из сборной Салов на некоторое время пропал с радаров, однако неприятный инцидент, случившийся зимой 2015 года, заставил болельщиков вновь говорить о чемпионе Европы. Правда, вовсе не в спортивном контексте.

ИЗБИЛИ СУПРУГУ И ТЁЩУ

7 февраля Салов вместе с женой и тёщей приехал навестить родственников жены в родном Ростове-на-Дону. Спортсмен оставил машину около подъезда дома № 105/3 на улице Вересаева и хотел было подняться в квартиру, но тут Игоря неожиданно остановили.

- Двое неизвестных в грубой форме стали возмущаться тем, что спортсмен якобы не в том месте припарковал свой автомобиль. После того, как Салов попытался переставить машину, неизвестные избили его, а также находившихся с ним супругу и тещу, - приводит слова своего источника «Интерфакс».

Пока спортсмен сел в автомобиль, чтобы перепарковаться, один из хулиганов ворвался с кулаками прямо в салон. Избиение остановилось лишь тогда, когда Салов прекратил сопротивляться. После этого мужчины скрылись, пригрозив гребцу проблемами в случае, если тот обратится в полицию.

Досталось спортсмену действительно сильно. По снимкам, которые утекли в интернет, видно, что лицо Салова было избито в кровь. Гребец также получил глубокое рассечение на кисти руки.

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БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ

Однако заявление в органы Игорь всё же написал. Сначала, правда, принимать его в полиции не хотели, но затем дело придали огласке федеральные телеканалы. После этого скандальную новость подтвердила ростовская пресс-служба МВД, а полиция занялась установлением личностей преступников: было заведено уголовное дело по статье “Побои”.

Первый подозреваемый по делу об избиении чемпиона Европы был задержан уже 9 февраля, второй - 5 марта: ими оказались 42-летний директор охранного агентства Николай Омельченко и его знакомый 21-летний Роман Даниелов. Однако расследование продвигалось крайне медленно. В начале апреля Салову даже пришлось публично пожаловаться на работу правоохранителей, связавшись с ростовским СМИ Donday:

- Такое ощущение, что в полиции намеренно затягивают расследование. Еще в середине марта нас должны были ознакомить с материалами дела, а потом направить его в суд. Но до сих пор закончены не все следственные действия. Прошла очная ставка со мной. С тещей, которая также серьезно пострадала от налетчиков, очная ставка так и не проведена! Может быть, полицейские заинтересованы, чтобы все сошло на нет?! - возмущался Салов.

К концу месяца дело всё-таки было передано в мировой суд, но только после того, как Игорь опубликовал открытое письмо начальнику ГУ МВД по Ростовской области генералу Андрею Ларионову. По словам спортсмена, заниматься его проблемой в полиции прекратили сразу после того, «как стих шум в СМИ». Спортсмена убеждали забрать заявление из-за его бесперспективности, но Салов шёл до конца - и всё же добился своего: в мае слушание по делу чемпиона Европы наконец состоялось.