«Он – первый олимпийский чемпион?» Русский скульптор шокировал самого Шварценеггера

В очередной приезд в Россию многократного обладателя титула «Мистер Олимпия» Арнольда Шварценеггера, который к тому моменту уже был губернатором Калифорнии, ему подарили бюст Петра Первого – встречающие знали, что почётный гость коллекционирует произведения искусства. Когда Шварценеггер спросил об авторе работы, он был просто шокирован тем, что в России Юрия Тюкалова, которому сегодня могло исполниться 93 года, знают в первую очередь как легенду спорта, а не как скульптора.

РИА Новости

Череда испытаний

В детстве, как и всем ленинградским мальчишкам того времени Юрию пришлось перенести страшное испытание – блокаду. На всём её протяжении он с матерью оставался в осаждённом городе. Трижды их хотели эвакуировать, но каждый раз что-то мешало – и в третий раз это спасло Тюкаловым жизнь. Посёлок, в который хотели вывезти семью, вскоре был захвачен врагом. Победу Тюкалов встретил четырнадцатилетним, получив за труд во время войны медаль «За оборону Ленинграда». Так что характер у Юрия был по-настоящему железным.

Путь к успеху

Тюкалов мечтал стать футболистом, но в результате нашёл себя в другой секции, занявшись академической греблей. Попутно Юрий поступил в Высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. Там на занятия паренька спортом смотрели, мягко говоря, неодобрительно – и Тюкалову приходилось в буквальном смысле сбегать с учёбы на тренировки. Так или иначе, Юрий добрался до состава сборной, не бросив занятий по специальности.

РИА Новости

На предолимпийских сборах в Грузии проявилась ещё одна грань таланта Тюкалова – он сыграл в постановке комедии Александра Островского «Лес». В Хельсинки на Олимпийские игры 1952 года – первые для команды СССР – он отправлялся в ранге претендента на медаль. И сумел выиграть первое для нашей страны золото в академической гребле, опередив в соревнованиях одиночек австралийца Мервина Вуда.

В Мельбурне противостояние Тюкалова и Вуда продолжилось – только теперь уже в соревнованиях «двоек». Юрий в паре с Александром Беркутовым финишировали первыми, а австралийцы довольствовались бронзой.

РИА Новости

Мог Тюкалов стать и трёхкратным олимпийским чемпионом – вмешался досадный просчёт организаторов Игр в Риме. Перед полуфинальным заездом их по ошибке отвезли на место проведения парусной регаты. Советские спортсмены едва успели на старт, стали вторыми и когда их будущие соперники по борьбе за медали уже отдыхали, им пришлось преодолевать дополнительный раунд соревнований. В итоге в финале отдохнувшие чехословаки Павел Шмидт и Вацлав Козак оказались быстрее – Тюкалов и Беркутов остались с серебром.

Подарок родному городу

После завершения спортивной карьеры Юрий стал больше времени посвящать второму важнейшему делу своей жизни. Ещё после победы в Хельсинки он на полученную скромную премию купил шведский инструмент для чеканки, который в итоге прослужил ему всю жизнь. Впоследствии знаменитый скульптор Михаил Аникушин привлёк его к работе над Мемориалом героическим защитникам Ленинграда.

РИА Новости

Немало в творческой биографии Тюкалова и других примечательных произведений искусства. Скульптор, гребец, актёр, защитник Родины – всё это о Юрии Тюкалове, всесторонне одарённом человеке, память о котором останется в сердцах людей на долгие годы.