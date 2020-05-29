Благотворительный марафон в виртуальном пространстве

Гребная семья решила поддержать своего товарища — гребца Олега Ямковского. У Олега тяжело болеет маленький сын Лёня, которому требуется дорогостоящее лечение. Помощь оказывается уже сейчас, но на полноценное лечение средств не хватает.

Олег Ямковский неоднократно становился чемпионом страны, вызывался в сборную России, в составе которой принимал участие в чемпионатах Европы и мира, а также на Универсиаде 2013 года в Казани.

30 мая 2020 года при поддержке Федерации гребного спорта России состоится виртуальный марафон (дистанция 100 км) по гребле индор. Основная цель марафона — привлечь как можно больше внимания к несчастью в семье Олега и оказать любую помощь.

Об условиях проведения марафона рассказал серебряный призер первенства мира, неоднократный победитель регат категории «Masters» Роман Руденко:

— Мне пришла в голову идея проведения этого марафона, а уже со стороны федераций гребного спорта Москвы и России мы получили всю необходимую поддержку. Принять участие в марафоне может любой желающий, причем это не обязательно должен быть формат «одиночки», возможен и эстафетный вариант, при котором на одном тренажере могут грести по очереди несколько человек.

— Дистанция в 100 километров довольно мощная. Все ли дойдут до финиша?

— Мы не зацикливаемся на спортивной составляющей. Кто-то может внедриться в марафон по ходу, а кто-то просто может снять видео своего заезда и выложить в социальную сеть с хештегом «Гребу за Лёню». Если по итогам этого мероприятия семья Олега получит реальную помощь, мы будем просто счастливы. Впрочем, лично для себя я спортивную цель поставил: хочу не просто дойти до финиша, но и постараться побить рекорд России на этой дистанции, который на данный момент датирован прошлым годом и принадлежит Михаилу Хвоёнку — он проехал 100 километров за 7 часов 38 минут и 38 секунд.

Участники виртуального марафона:

Алексей Свирин — олимпийский чемпион 2004 года, президент Федерации гребного спорта России;

Юрий Зеликович — МСМК, президент федерации гребного спорта Москвы;

Виктор Яновский - мастер спорта, исполнительный директор студенческой гребной лиги;

Евгений Синицын — руководитель спортивного клуба «Школа»;

Валерий Сарычев — участник Олимпийских игр;

Георгий Суворков — МСМК по академической гребле.

Виртуальный марафон прокомментируют Варвара Болденкова и участник Олимпиады 2016 года Антон Заруцкий.

20 мая открыта онлайн-регистрация на марафон строго для тех, кто планирует покрыть всю дистанцию 100 км.

Старт заезда будет дан 30 мая в 10:00 по московскому времени. За эфиром можно будет следить на официальном канале гребного спорта в России в Youtube.