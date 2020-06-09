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Из Барнаула – в Токио. Столица Алтайского края примет важнейший этап Кубка мира
09 июня 17:40

Из Барнаула – в Токио. Столица Алтайского края примет важнейший этап Кубка мира

Впервые в истории лучшие гребцы планеты приедут в Россию разыгрывать олимпийские путевки

Олимпийский чемпион Александр Дьяченко: Алтайская база не уступает лучшим площадкам Европы и мира

КЛЮЧЕВОЙ СТАРТ

На днях стало окончательно известно, что этап Кубка мира по каноэ спринту, на котором будут разыграны 12 олимпийских лицензий для участия в Олимпиаде в Токио, пройдет 20-23 мая 2021 года в столице Алтайского края – Барнауле. За всю историю гребли в России – это, пожалуй, самые статусные международные соревнования в данном виде спорта.

Прежде в нашей стране семь раз проводились состязания по гребле на байдарках и каноэ высшего мирового уровня. В 1969 году в Москве прошел чемпионат Европы, но на нем, как и на Чемпионате Европы-2016, участвовали только представители Старого света. В 1980 году в столице СССР проводились летние Олимпийские игры, на которых, как известно, из-за бойкота ведущих западных стран не смогли участвовать сильнейшие гребцы и каноисты мира. На состоявшихся в 1986-м в Москве и в 1994 году в Санкт-Петербурге I и III Играх доброй Воли из-за статуса соревнований также не приехали все мировые рекордсмены. Прошедшие в Москве в 2012 году III этап Кубка мира и в 2014 году чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ не входили в календарь Международного олимпийского комитета. И только сейчас можно будет с полным правом сказать, что в Россию съедутся все сильнейшие гребцы!

Примечательно, что на сей раз спортсменов высочайшего уровня будут принимать не в российских столицах, а в Сибири – в Алтайском крае. Впервые здесь создана спортивная база для проведения международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ, не уступающая, а в чем-то даже превосходящая лучшие гребные каналы в стране.

За право проводить у себя эти соревнования боролись несколько национальных федераций. В условиях, когда Россия, что называется, находится в «кольце фронтов», когда Всемирный антидопинговый комитет (ВАДА) и руководители многих мировых спортивных федераций пытаются отодвинуть нашу страну не только от приема международных соревнований высшего уровня, но и прилагают все силы, чтобы вообще не допускать для участия в них российских спортсменов, мало кто верил, что Алтай сумеет выйти победителем в жестком тендере ICF. Но невероятное случилось! На конгрессе в Пекине лучшей была признана заявка российской стороны.

«В БАРНАУЛЕ ШИКАРНЫЕ УСЛОВИЯ»

Алтайский край, проведя в 2018-м в Барнауле «Кубок чемпионов» - с участием ведущих спортсменов мира из 24 стран - доказал, что ему вполне по силам проводить соревнования самого высокого уровня. По признанию президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгения Архипова, за последнее время в регионе сделали очень многое для развития этого вида спорта.

Гребцы, олимпийские чемпионы Максим Опалев и Александр Дьяченко назвали Барнаул идеальным местом для соревнований, особенно с учетом подготовки к Токио. А Вячеслав Фетисов и Александр Карелин – люди, от которых во многом зависит государственная политика в области спорта, – уверены, что для Алтайского края и Сибири в целом этап Кубка Мира по гребле станет не менее ярким и символичным событием, чем для России – сочинская Олимпиада и Чемпионат мира по футболу.

– Мне есть, с чем сравнивать, и я могу с уверенностью сказать, что наша алтайская база сейчас по уровню не уступает лучшим площадкам Европы и мира, – говорит Александр Дьяченко – обладатель золота Лондона-2012, двукратный чемпион мира, чемпион Европы. – Канал имеет уникальное расположение по отношению к розе ветров: он защищен высокими берегами. Большой боковой волны никогда не будет. Сделали также обводной канал, это немаловажно, чтобы спортсмены не мешали друг другу. Гребцы, которые выходят на старт или разминаются, у них отдельная акватория… Кроме того, важно учитывать географическое положение Барнаула: его и Токио разделяют всего два часовых пояса. Для спортсменов в рамках подготовки к Олимпиаде это очень хорошие условия.

ВМЕСТО СТОЛИЦЫ ДАНИИ – АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В 2018 году гребной канал в Барнауле с успехом опробовали на «Кубке чемпионов» спортсмены из 24 стран мира

По мнению олимпийского чемпиона 2008 года Максима Опалева, то, как власти Алтайского края отнеслись к подготовке этого важнейшего соревнования, заслуживает самой высокой оценки.

Будучи вице-президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, Опалев часто ездит по регионам, занимается развитием инфраструктуры этого вида спорта, развитием детско-юношеских спортивных школ. На Алтае 17–кратный чемпион Европы и 13-кратный чемпион мира побывал совсем недавно, в декабре прошлого года.

– Очень символично, и очень важно, что именно в Алтайском крае, в Барнауле будут проведены такие международные соревнования, – считает Опалев. – Там будут разыграны 12 комплектов лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио. За всю историю гребли на байдарках и каноэ в России – это самые престижные соревнования, на них приедут все сильнейшие спортсмены мира. За право проведения соревнований, которые выиграл Барнаул, боролся, в числе прочих городов-претендентов, Копенгаген. В Дании в этом году отмечают юбилей – 100-летие гребли на байдарках и каноэ, и конечно, они мечтали забрать себе именно эту «лицензионную» отборочную олимпийскую регату. Но, видимо, своим настроем, своим отношением, своим гостеприимством и подходом Алтайский край и город Барнаул склонили чашу весов на свою сторону.

Канал, где пройдет этап Кубка мира, расположен в фантастически красивом месте, очень органично вписан в природу, – говорит первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. – Конечно, для Алтая и всей Сибири это станет большим событием, и, у меня нет сомнений, что спортсмены и болельщики будут приятно удивлены сибирским гостеприимством, запомнят это событие на всю жизнь. Ведь Сибирь до сих пор в представлении многих людей за пределами России – это такое холодное, страшное место. И очень важно, что такими соревнованиями мы помогаем открывать миру регионы нашей страны.

Депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, отмечает, что проведение «лицензионного» этапа Кубка Мира в Барнауле – это достойный ответ России на позицию WADA и МОК по отношению к нашей стране.

Я думаю, что, проводя турниры мирового, континентального масштаба, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, мы можем изменить это тенденциозное отношение к нашей системе спортивной подготовки, попытки втянуть нас в допинговые скандалы, устроить травлю, – рассказал легендарный борец. – К чему нас побуждают? Чтобы мы закрылись, обиделись на всех, отозвали наших спортсменов, наших эмиссаров из международных спортивных институтов… А мы же наоборот – покажем, насколько хорошо можем проводить и организовывать соревнования, подтвердим свою репутацию гостеприимных людей! Причем при всех сложностях, и при пандемии в том числе, не отказываемся от претензий проводить такие масштабные и ответственные соревнования, как, например, Кубок Мира по гребле.

- Здесь важно отметить, – продолжает Карелин, - насколько заинтересован, открыт для подготовительных мероприятий глава субъекта федерации – Виктор Петрович (Томенко, губернатор Алтайского края – Прим. ред.). Мы говорим с вами о внешнем контуре, о внешних проявлениях и аргументах. А ведь еще очень важно, чтобы появились болельщики внутри, чтобы ребята, которые еще сегодня не определились, увидели красоту этого академического вида спорта и пришли, записались в секции. А чем больше селекция, тем больше шансов выигрывать. Усилив общемировую конкуренцию, мы сделаем планетарные соревнования намного зрелищнее. В общем, одно за другим. Поэтому с точки зрения даже спортивной науки это очень правильный, очень важный для всех, не только для России, опыт.

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