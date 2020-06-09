Из Барнаула – в Токио. Столица Алтайского края примет важнейший этап Кубка мира

Олимпийский чемпион Александр Дьяченко: Алтайская база не уступает лучшим площадкам Европы и мира

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На днях стало окончательно известно, что этап Кубка мира по каноэ спринту, на котором будут разыграны 12 олимпийских лицензий для участия в Олимпиаде в Токио, пройдет 20-23 мая 2021 года в столице Алтайского края – Барнауле. За всю историю гребли в России – это, пожалуй, самые статусные международные соревнования в данном виде спорта.

Прежде в нашей стране семь раз проводились состязания по гребле на байдарках и каноэ высшего мирового уровня. В 1969 году в Москве прошел чемпионат Европы, но на нем, как и на Чемпионате Европы-2016, участвовали только представители Старого света. В 1980 году в столице СССР проводились летние Олимпийские игры, на которых, как известно, из-за бойкота ведущих западных стран не смогли участвовать сильнейшие гребцы и каноисты мира. На состоявшихся в 1986-м в Москве и в 1994 году в Санкт-Петербурге I и III Играх доброй Воли из-за статуса соревнований также не приехали все мировые рекордсмены. Прошедшие в Москве в 2012 году III этап Кубка мира и в 2014 году чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ не входили в календарь Международного олимпийского комитета. И только сейчас можно будет с полным правом сказать, что в Россию съедутся все сильнейшие гребцы!

Примечательно, что на сей раз спортсменов высочайшего уровня будут принимать не в российских столицах, а в Сибири – в Алтайском крае. Впервые здесь создана спортивная база для проведения международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ, не уступающая, а в чем-то даже превосходящая лучшие гребные каналы в стране.

За право проводить у себя эти соревнования боролись несколько национальных федераций. В условиях, когда Россия, что называется, находится в «кольце фронтов», когда Всемирный антидопинговый комитет (ВАДА) и руководители многих мировых спортивных федераций пытаются отодвинуть нашу страну не только от приема международных соревнований высшего уровня, но и прилагают все силы, чтобы вообще не допускать для участия в них российских спортсменов, мало кто верил, что Алтай сумеет выйти победителем в жестком тендере ICF. Но невероятное случилось! На конгрессе в Пекине лучшей была признана заявка российской стороны.

«В БАРНАУЛЕ ШИКАРНЫЕ УСЛОВИЯ»

Алтайский край, проведя в 2018-м в Барнауле «Кубок чемпионов» - с участием ведущих спортсменов мира из 24 стран - доказал, что ему вполне по силам проводить соревнования самого высокого уровня. По признанию президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгения Архипова, за последнее время в регионе сделали очень многое для развития этого вида спорта.

Гребцы, олимпийские чемпионы Максим Опалев и Александр Дьяченко назвали Барнаул идеальным местом для соревнований, особенно с учетом подготовки к Токио. А Вячеслав Фетисов и Александр Карелин – люди, от которых во многом зависит государственная политика в области спорта, – уверены, что для Алтайского края и Сибири в целом этап Кубка Мира по гребле станет не менее ярким и символичным событием, чем для России – сочинская Олимпиада и Чемпионат мира по футболу.

– Мне есть, с чем сравнивать, и я могу с уверенностью сказать, что наша алтайская база сейчас по уровню не уступает лучшим площадкам Европы и мира, – говорит Александр Дьяченко – обладатель золота Лондона-2012, двукратный чемпион мира, чемпион Европы. – Канал имеет уникальное расположение по отношению к розе ветров: он защищен высокими берегами. Большой боковой волны никогда не будет. Сделали также обводной канал, это немаловажно, чтобы спортсмены не мешали друг другу. Гребцы, которые выходят на старт или разминаются, у них отдельная акватория… Кроме того, важно учитывать географическое положение Барнаула: его и Токио разделяют всего два часовых пояса. Для спортсменов в рамках подготовки к Олимпиаде это очень хорошие условия.