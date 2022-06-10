CAS дисквалифицировал трех российских гребцов за прием допинга

CAS встал на сторону ВАДА в деле с Международной федерацией гребли на каноэ (IFC).

Ранее ICF не стала дисквалифицировать олимпийского чемпиона Лондона Александра Дьяченко, четырехкратного чемпиона мира Николая Липкина и гребчиху Александру Дупик из-за недостаточности доказательной базы в обвинении спортсменов в приеме допинга.

CAS постановил, что Дьяченко употреблял тренболон и метенолон из-за чего аннулировал его результаты с 5 июня 2014 г. по 31 декабря 2016 г.

Липкин признан виновным в употреблении тренболона, метенолона и оксандролона с аннулированием результатов за период с с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го.

Дупик, по решению CAS, принимала фуросимид, ее результаты с 19 апреля 2014-го по 31 декабря 2016-го аннулированы.

Дупик отстранена на два года, а Дьяченко и Липкин - на четыре. Сроки дисквалификации будут рассчитаны с учетом действия временного отстранения и начинаться с 9 июня.