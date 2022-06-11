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CAS дисквалифицировал олимпийского чемпиона Дьяченко за допинг

Вместе с Юрием Постригаем он стал первым в истории олимпийским чемпионом в дисциплине К-2 на дистанции 200 метров.
11 июня 2022 09:45
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию WADA на решение Международной федерации каноэ по делу российского байдарочника Александра Дьяченко. на 4 года.

Как сообщает пресс-служба организации, CAS дисквалифицировал 32-летнего олимпийского чемпиона за употребление в 2014-м тренболона и метенолона. Дьяченко отстранен от спорта на четыре года.

Его результаты между 5 июня 2014 года и 31 декабря 2016 года аннулированы. Срок дисквалификации байдарочника отсчитывается с 9 июня.

Кроме того, CAS отстранил от спорта на четыре года многократного чемпиона мира каноиста Николая Липкина, а Александру Дупик, выступающую в парагребле - на два.

источник: TAS CAS
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