CAS дисквалифицировал олимпийского чемпиона Дьяченко за допинг

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию WADA на решение Международной федерации каноэ по делу российского байдарочника Александра Дьяченко. на 4 года.

Как сообщает пресс-служба организации, CAS дисквалифицировал 32-летнего олимпийского чемпиона за употребление в 2014-м тренболона и метенолона. Дьяченко отстранен от спорта на четыре года.

Его результаты между 5 июня 2014 года и 31 декабря 2016 года аннулированы. Срок дисквалификации байдарочника отсчитывается с 9 июня.

Кроме того, CAS отстранил от спорта на четыре года многократного чемпиона мира каноиста Николая Липкина, а Александру Дупик, выступающую в парагребле - на два.