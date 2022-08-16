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Призер Токио-2020 Анна Пракатень выступит на международной регате во Владивостоке

Призер Токио-2020 Анна Пракатень выступит на международной регате во Владивостоке
16 августа 2022 19:18
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автор фото: Федерация гребного спорта России: ФГСР

Международная владивостокская регата по академической гребле состоится 9 сентября в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума.

В регату включены соревнования для студенческих и профессиональных команд. На старт в бухте Новик выйдет призер Олимпийских игр в Токио Анна Пракатень и другие именитые гребцы.

«Международная регата во Владивостоке – это история про возможности. Российские спортсмены получат международную практику. Вместе с лидерами будут соревноваться студенческие команды, что важно для обмена опытом. Гребцы тренировались во Владивостоке к Токио-2020, здесь сильные традиции у этого вида спорта, поэтому проведение регаты имеет большое значение для развития гребли на Дальнем Востоке», – сказал заместитель Министра спорта Одес Байсултанов.

Конкуренцию российским спортсменам составят профессиональные и студенческие команды из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Продолжаются переговоры с гребцами из других стран. «Владивосток окружен водой, и это очень органичное, созвучное мероприятие. Регата будет способствовать развитию международного сотрудничества. Надеюсь, эти соревнования станут еще одним мостиком, который нас будет сближать», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

Генеральным партнером Международной владивостокской регаты стала компания «Норникель». «Развитие спорта является одним из приоритетов компании. В этом проекте эффективно сочетаются поддержка лидеров сборной России, которая им сейчас особенно нужна, развитие студенческого спорта, продвижение Дальнего Востока и современные технологичные решения», – подчеркнул вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

Гребцы будут соревноваться не только на воде. В павильоне Министерства спорта на «Улице Дальнего Востока» пройдет онлайн-заезд по индор-гребле на специальных тренажерах. «Мы планируем, что в заезде примет участие не только площадка ВЭФ-2022, но и участники из других регионов России, а также наши партнеры из-за рубежа», – рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Участники ВЭФ-2022 также смогут попробовать свои силы в гребле на специальных тренажерах и получить урок у именитых гребцов.

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 12 видам спорта. Оператором Vladivostok Open является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Ознакомиться с полной программой Vladivostok Open можно на официальном сайте Форума: forumvostok.ru.

Оперативная информация о спортивных событиях ВЭФ-2022: https://t.me/Sport_Roscongress

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