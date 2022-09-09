VIP-заезд по «сухой» гребле прошел на ВЭФ-2022

VIP-заезд по «сухой» гребле прошел в павильоне Министерства спорта на VII Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке. В гонке на тренажерах для гребли приняли VIP-заезд по «сухой» гребле приняли участие министр спорта Олег Матыцин, статс-секретарь - заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, телеведущий Дмитрий Губерниев, директор Центра сборных России Георгий Брюсов, олимпийский чемпион, президент Федерации гребного спорта Алексей Свирин.

Победителями международного турнира по «сухой» гребле на ВЭФ-2022 стали призер Токио-2020 Анна Пракатень и Александр Вязовкин. Сборные России, Китая, Белоруссии и Узбекистана по академической гребле также примут участие в международной регате во Владивостоке, которая пройдет в бухте Новик на острове Русский.