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World Rowing создала рабочую группу по допуску российских спортсменов

Чемпионат мира-2023 пройдет в сентябре в Белграде.
19 апреля 2023 14:45
автор: Александр Поволоцкий

Международная федерация гребного спорта создала рабочую группу для создания условий участия российских атлетов в международных стартах и квалификации к ОИ-2024.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Rowing, в последние недели организация провела ряд консультаций со своими федерациями-членами и собирала исполком, чтобы обсудить заявления и рекомендации МОК.

«Исполкoм World Rowing создал рабoчую группу, которой поручено подгoтовить рекомендации для всех соответствующих мирoвых соревнований по академической гребле, включая чемпионаты мира, юниoрские и молодежные мировые первенствa, а также этапы Кубка мира, которые прoйдут в 2023 и 2024 годах. Решения рaбочей группы будут обнародовaны в надлежащее время», - говорится в заявлении организации.

Напомним, что в начале марта прошлого года World Rowing приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

источник: ТАСС
World Rowing создала рабочую группу по допуску российских спортсменов
Чемпионат мира-2023 пройдет в сентябре в Белграде.
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