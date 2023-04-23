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Губерниев заявил, что российская гребчиха Пракатень будет выступать под флагом Узбекистана

Два года назад 30-летняя спортсменка стала чемпионкой Европы. 
23 апреля 2023 18:06
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился новостью о том, что серебряный призер Олимпийских игр 2020 года по академической гребле, россиянка Анна Пракатень переходит в сборную Узбекистана.

«С этих пор вице-чемпионка Олимпийских игр по академической гребле будет представлять Узбекистан! Просто так складывается жизнь! Мне остается лишь пожелать гребчихе успешной карьеры, удачи и будущих побед!» – заявил 48-летний журналист в своих соцсетях.

Напомним, что Пракатень представляла российскую национальную команду с 2016 по 2022 годы. Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, а также стала чемпионкой Европы в 2021-м.

Губерниев заявил, что российская гребчиха Пракатень будет выступать под флагом Узбекистана
Два года назад 30-летняя спортсменка стала чемпионкой Европы. 
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