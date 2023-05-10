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Чемпион мира и чемпионка Европы по гребле из России подозреваются в употреблении допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило спортсменов от соревнований.
10 мая 2023 18:23
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира Виталий Юрченко, чемпионки Европы Наталия Лобова и Лариса Аракчеева отстранены от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении допинга сообщает пресс-служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

Обвинения спортсменам предъявлены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), полученной отделом расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что в базе есть данные, свидетельствующие о наличии стероидов в пробах, взятых у гребцов в 2013 и 2014 годах.

источник:
Чемпион мира и чемпионка Европы по гребле из России подозреваются в употреблении допинга
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило спортсменов от соревнований.
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