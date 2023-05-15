World Rowing разрешила россиянке Пракатень сменить спортивное гражданство

Международная федерации гребли подтвердила переход российских спортсменов в другие национальные команды.

Напомним, что за сборную Узбекистана решила выступать серебряный призер Олимпиады-2020 Анна Пракатень. Сербскую команду пополнит бронзовый призер чемпионата России в двойках Николай Пименов.

Как сообщает пресс-служба World Rowing, заявки спортсменов одобрены в соответствии с пунктом 12 правил.

«Если эти два спортсмена будут соответствовать указанным критериям, то им будет разрешено представлять Узбекистан и Сербию на чемпионате мира в сентябре», – приводит ТАСС слова представителя World Rowing.

Добавим, что до 2016 года Пракатень представляла на международной арене Беларусь. Спортсменка родилась в Минске.